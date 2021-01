Eriksen ancora in attesa del futuro. Intanto viene meno l'ipotesi scambio di prestiti con l'Atalanta

Quale futuro per Christian Eriksen? Da settimane, mesi, il destino del trequartista danese sembra lontano dall'Inter. Ma al momento, soprattutto a causa dell'alto ingaggio del giocatore, le squadre interessate non hanno affondato in alcun modo il colpo. Fra queste, nei giorni scorsi avevamo parlato del possibile scambio con l'Atalanta, col Papu Gomez in direzione Milano e il danese a Bergamo. Ma la scelta dell'argentino di andare al Siviglia ha ovviamente chiuso la strada. Chi resta quindi? La Roma chiudendo per El Shaarawy ha sistemato l'attacco, anche se nelle scorse ore radiomercato ha parlato di un possibile scambio con lo scontento di Trigoria, Edin Dzeko.

Le piste più percorribili però sembrano essere ancora all'estero: il PSG, dopo i primi rumors, si è sempre tenuto defilato. Il Tottenham lo riprenderebbe volentieri, ma prima dovrebbe cedere proprio ai parigini Dele Alli. In Premier però Eriksen ha lasciato grandi ricordi e proprio per questo sulle sue tracce si sono messe anche l'Arsenal, che ha da poco salutato Ozil ed il suo maxi contratto, e il Leicester.