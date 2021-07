esclusiva Ag.Cragno: "Felice a Cagliari. Solo per un club molto importante si valuta la partenza"

vedi letture

Il futuro di Cragno e non solo nella chiacchierata con graziano Battistini, il suo agente. "Alessio ha un valore ben preciso. Premesso che è felicissimo di essere al Cagliari - dice a Tuttomercatoweb.com - se ci sarà club importante che avrà la possibilità di acquistarlo ne parleremo, sennò resta al Cagliari che è comunque un club importante, che ha ambizioni di migliorarsi e crescere. Alessio ha anche l'ambizione di tornare e restare nel giro azzurro".

Un club importante che giochi dunque le coppe

"Una squadra possa dare l'opportunità di fare un salto notevole. Mi piace ribadire che è del Cagliari e finchè resta darà il massimo. E' entusiasta del Cagliari, è ormai casa sua ma se capita l'occasione di un club che spende i soldi che deve spendere e il Cagliari deciderà di dargli questa opportunità, si valuterà".

Dunque anche estero...

"Il calcio non esiste solo in Italia: se arriva un club importante, ripeto, si valuta, sennò il problema non esiste. Cragno è fiero di essere al Cagliari".

Cambiando discorso, da ex friulano come vedrebbe Joronen per il dopo Musso all'Udinese?

"Discreto portiere ma non mi pare che abbia fatto cose eccezionali. Sostituire Musso è impegnativo, avranno fatto le loro valutazioni. Di sicuro all'Udinese sanno fare calcio, da una vita sono in A e sapranno allestire la squadra giusta".