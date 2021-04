esclusiva Ag Verde: “Gol pazzesco, bravo Meluso a credere nel talento”

L’exploit di Daniele Verde con lo splendido gol realizzato contro la Lazio accende le dinamiche di mercato legate al giocatore dello Spezia, specie in virtù dell’ottimo rendimento palesato con 4 gol in campionato e due in coppa Italia nonostante il problema Covid e qualche guaio fisico. Queste le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a TMW dal suo agente Luigi Lauro. “Daniele ha fatto un gol incredibile che però sinceramente non mi ha stupito visto il talento che ha: sta facendo benissimo ed è molto maturato grazie al lavoro di mister Italiano che ne esalta le caratteristiche. In estate l’ho proposto a tanti club in serie A ad un prezzo vantaggioso, con soli 600 mila euro di riscatto... Una cifra con cui non si prende nemmeno un ragazzino, figuriamoci uno come lui che vanta quasi 200 partite tra i professionisti per l’età e per le qualità che ha. È giusto dare i meriti a Meluso che ha creduto ciecamente nel suo talento. Daniele ora è concentrato per la salvezza che speriamo possa arrivare quanto prima per chiudere al meglio la stagione”.

Tra i suoi assistiti c’è anche Mazzocchi che a Venezia sta facendo cose molto importanti

“Pasquale è un altro che sta facendo benissimo, ha avuto richieste di serie A a gennaio che ho girato al club, ha scalato le categorie e le gerarchie con il lavoro e penso che ad oggi sia il miglior terzino in serie B per qualità tecniche e fisiche. Ha fatto il definitivo salto di qualità con il mister Zanetti che penso sia un allenatore destinato a palcoscenici di grande livello. Pasquale ad oggi è concentrato per arrivare ai play off manca poco per la matematica e poi penserà a giocarsi la serie A”.

Infine una menzione per Tripaldelli. Il Cagliari sta vivendo una stagione travagliata

“Alessandro mi ricorda proprio i casi di Verde e di Mazzocchi: per me e per tanti addetti ai lavori è un giocatore forte con qualità fisiche importanti e una buona tecnica in un ruolo in cui non è facile trovare questo tipo di caratteristiche, ma come per tutti i giovani ha bisogno di fiducia e di poter giocare per crescere. In estate dopo avere scelto di non rinnovare con il Sassuolo, avevamo diversi club e abbiamo scelto Cagliari come ambiente ideale, poi la situazione di classifica ha un po’ frenato il suo percorso e non sta giovando ai giovani in rosa. Sono convinto che anche lui, nel momento in cui troverà l’ambiente giusto in grado di concedergli fiducia e continuità sia destinato a compiere il salto di qualità dimostrando tutte le potenzialità di cui dispone”.