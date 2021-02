esclusiva Brosio: "Conte ipernevrotico e sopra le righe. Ma togliere la stella è una cavolata"

vedi letture

Paolo Brosio, grande tifoso della Juventus, commenta a Tuttomercatoweb.com le scintille di ieri tra Conte e la Juventus ma anche quella tra Oriali e Paratici. E lo fa senza pelI sulla lingua: "Posso dire che quanto accaduto era quasi inevitabile. Ed è legato non semplicemente alla partita di ieri - spiega - ma a quando avvenne la partenza di due uomini Juve come Conte e Marotta passati a rinforzare una concorrente. C'è questa situazione conflittuale e poi occorre anche dire che l'atteggiamento di Conte in campo è al di sopra righe".

In effetti non è la prima volta...

"Anche a Udine, dove la sua squadra poteva allungare il vantaggio sulla Juve e non ce l'ha fatta se la prese con l'arbitro. Tutte le volte che non vince non è contento e scatena questa rabbia: va bene il carattere, ma c'è anche un'altra squadra che gioca, non c'è solo la sua. Ieri ci sono stati battibecchi in campo, ma tutto va rivisto e riletto a ritroso nel tempo. Per Conte se l'arbitro fischia a favore dell'Inter va bene, se fischia contro iniziano le contumelie e gli attacchi al direttore di gara. Questa cosa non è andata giù alla panchina della Juve. Conte si è ritenuto invece offeso e ha alzato il dito medio verso la tribuna dove c'erano i dirigenti bianconeri. Così a fine partita sono nate nuove scintille".

Nell'intervallo ci sarebbero state anche tra Oriali e Paratici...

"E' la polemica tra Conte, l'Inter e la Juve, sono sempre state due società una contro l'altra: ripeto, quando due colonne juventine partono e vanno in una concorrente dei bianconeri è chiaro che poi possono emergere delle discussioni".

Ora tra gli juventini c'è anche chi vorrebbe togliere la stella di Conte allo Stadium...

"E' una cosa allucinante, questa è una cavolata, per non dire peggio. Come i talebani che distruggono le cose del passato. Quel che Conte ha fatto alla Juve, lo ha fatto, quel che fa adesso è meno bello. Va bene caricare la squadra, ma così crei vittimismo. Se perdi non puoi dire che è successo perchè l'arbitro mi ha danneggiato. E' come se la Juve dopo aver perso con la Fiorentina avesse accusato solo il direttore di gara, e ne aveva motivo. Però la squadra viola giocò meglio e chiuso, lo dico io che sono... gobbo. Quanto a Pirlo ora ha fatto aggiustamenti, ha riscoperto Demiral, e Chiellini è tornato. Adesso la difesa è ermetica e in avanti la squadra sa essere letale. Conte è un amico, ma... pollice verso. E' ipernevrotico".