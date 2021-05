esclusiva Caso: "In giro, nessuno potrà dare all'Inter la caratterizzazione di Conte"

Mimmo Caso, protagonista dello scudetto del 1980 con l'Inter, parla dell'addio di Conte ai nerazzurri. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice: "Dopo un'annata così importante che ha portato alla vittoria scudetto non si può non dire che Conte sia stato artefice di questa impresa. Glielo riconoscono tutti. In questa situazione fa bene a muoversi in un certo modo, conoscendo il calcio internazionale vuole arrivare primo e non secondo. Ha fatto le sue richieste, giuste, per migliorare la squadra peraltro già forte. Bisognerebbe capire le reali motivazioni per cui il matrimonio non va avanti. Siamo comunque di fronte ad un tecnico che dà una identità straordinaria alla squadra e tira fuori il meglio dal gruppo. Credo faccia leva sul suo passato ed è esigente con se stesso e con la società, sa che ci vuole sempre un gruppo super qualificato. E lui non esita a lasciare subito la squadra, peraltro è ambitissimo".

Come sostituto chi vede?

"Allegri bisogna vedere se va alla Juve o meno. In queste situazioni non è facile esprimersi visto il bailamme che c'è adesso. Ci andrei con i piedi di piombo. Prendere il posto di un tecnico così importante non è facile. Rispetto agli altri, Conte è uno che ti chiede il massimo sempre, in campo e fuori. La caratterizzazione data da Conte all'Inter non la potrà dare nessuno. La società può virare su uno con caratteristiche diverse e vedere che binomio viene fuori".