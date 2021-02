esclusiva Caso: "L'Inter non può fermarsi ma il ko con la Juve può pesare. La Viola è pronta"

"Si affrontano domani due squadre con due obiettivi ben precisi: l'Inter non può fermarsi nella corsa per lo scudetto, la Fiorentina deve uscire ancor più dalle sabbie mobili". Parla così a Tuttomercatoweb.com Mimmo Caso che in carriera ha vestito le maglie delle due squadre. "I viola sono appena fuori dal guado ma non possono fare passi falsi, la squadra ora pare più cinica, ha centrato risultati facendo vedere di esser più concreta e lascia ben sperare per uscire da questa situazione che per i tifosi e per la società è certamente poco simpatica. Però l'Inter avrà motivazioni straordinarie. Credo che chi avrà più coraggio e sbaglia meno vincerà. Sulla carta l'Inter ha ovviamente individualità che possono far male, ma la Fiorentina non dovrà concedere nulla e fare la partita perfetta".

L'Inter è Lukaku dipendente?

"Sì, per struttura tecnica tattica non può prescindere dal lui che riesce a far salire squadra. E' una pedina fondamentale, straordinaria. Ovvio che i nerazzurri abbiano pagato la sua assenza".

La Fiorentina come dovrà giocarsela?

"Credo che abbia il piccolo vantaggio che dopo ko come quello con la Juve uno strascico può esserci. La Fiorentina deve approfittare di questo aspetto, del resto anche in Coppa Italia ha controbattuto bene".

Quanto pesa l'assenza di Castrovilli?

"E' un giocatore eccezionale, con qualità incredibili. Lo avevo visto nella Cremonese e nel Bari al settore giovanile e si notava che era molto forte. Ora ha aggiunto personalità e conta molto a centrocampo: la Fiorentina perde tantissimo, è il perno del centrocampo e puoi metterlo ovunque, centrale, interno a destra, trequartista. E' poliedrico, è un giocatore di gran livello".

Vlahovic come lo giudica?

"E' un ragazzo che fa dell'umiltà la sua arma migliore. Riesce ad andare in campo con voglia e cattiveria, corre tanto. Segna e merita maglia da titolare: può dar noia anche all'Inter".