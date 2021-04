esclusiva Cosa fare con Dybala? Causio: "Farei di tutto per non portarlo a scadenza"

vedi letture

Che cosa farebbe Franco Causio di fronte alla vicenda Dybala? "Il giocatore - dice l'ex bianconero a Tuttomercatoweb.com - farà quel che vuole. Dipende anche dalla società. Non sono nella sua testa, è grande per decidere".

In generale comunque che idea si è fatto sulla stagione di Dybala?

"Ha giocato pochissimo, quasi niente, Pirlo non lo ha praticamente mai avuto ed è dunque difficile da giudicare. Per me è un gran giocatore, poi ripeto decide la società. Sono questioni loro"

Se fosse un dirigente della Juve che farebbe?

"Aspetterei la fine anno e poi visto che ha un contratto per un altro anno, farei di tutto per non portarlo a scadenza".