esclusiva Fascetti: "Juve, dubbioso su Pirlo. Ma se torna Allegri qualcuno deve andar via"

vedi letture

Dopo il pari col Torino, la Juve è di nuovo al centro delle discussioni a partire da Pirlo che in caso di ko mercoledì col Napoli potrebbe rischiare molto. "Ne sento tante - dice a Tuttomercatoweb.com Eugenio Fascetti - penso che sia sotto esame. Non so se sarà confermato, bisogna vedere coma va a finire campionato. Sarei incerto, anche se la squadra ha punti deboli, manca qualche giocatore in mezzo al campo di un certo valore. Kulusevski è anarchico, non ha un ruolo preciso e non si può prendere gol giocando indietro. Ma che modo di giocare è? Anche quando non c'è bisogno, tutte le domeniche la Juve prende gol così... Bentancur, Rabiot sono buoni giocatori ma non fanno reparto. Quest'anno Pirlo in settimana ha potuto lavorar poco, ma è sotto esame. Confermarlo o no? Non saprei. Gli errori di inizio campionato li fanno ancora anche se dopo 9 anni ci sta che ci sia una flessione e un'annata storta. Sono dubbioso".

Allegri alla Juve come lo vedrebbe?

"E' ora che rientri, anche perchè sennò si perde il ritmo. Se torna lui, qualcuno deve andar via".

Il rapporto con Paratici e Nedved pare essersi deteriorato...

"Ripeto, se è così qualcuno deve andar via. Alla Juve comunque i ritorni ci sono sempre stati, basti pensare al Trap e a Lippi".

Il Napoli può battere la Juve?

"Se è quello visto col Crotone non lo so perché non si possono prendere 3 gol e rischiare di non vincere. Dietro se rientra Koulibaly è tanta roba: a volte fanno errori che non ci stanno. Vedremo tanti gol".

L'Inter ha ormai vinto lo scudetto?

"Come fa a perderlo? Dietro oltretutto vanno piano. E' una squadra continua, ha trovato la quadratura, la rosa è abbondante, ottima. Difetti non ne vedo. La coppia d'attacco segna e i gol incassati sono pochi".

Nella lotta salvezza il Cagliari rischia grosso.

"Lo vedo male, domenica ha perso una gara creando parecchie occasioni per pareggiare, ma se non vinci in casa quelle partite è dura. La lotta è a tre: Cagliari, Parma e Torino. Lo Spezia dovrebbe farcela, gioca bene e lo ha fatto anche a Roma con la Lazio".

La Fiorentina ha ripreso fiato col punto col Genoa.

"Sì, un bel punto, peraltro in dieci nel secondo tempo. Ribery mi ha lasciato sorpreso per quel fallo anche se mi è parsa eccessiva l'espulsione, non era un'entrata cattiva. Per il futuro allenatore non saprei ma credo vada fatta un'analisi sulla rosa per interrogarsi se sia necessario o meno far piazza pulita. Non tanto per il valore dei giocatori ma anche perchè magari non si accoppiano bene in campo o fuori. Sono scelte non solo tecniche da fare".