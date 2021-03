esclusiva Fogli: "Pavinato capitano equilibrato. Non capisco la costruzione dal basso"

Il ricordo di Mirko Pavinato, capitano del Bologna del '64 che conquistò lo scudetto, lo abbiamo affidato a Romano Fogli, uno dei grandi rossoblù. Pavinato è scomparso ieri all'età di 86 anni e Fogli dice intervenendo al TMW News il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com: "E' stato un gran capitano, era un po' schivo con i media però eccezionale con la società e con noi giocatori. Nei confronti dei giovani sapeva dare i consigli giusti, era equilibrato. Eravamo un bel Bologna così come era fortissimo anche quello di Schiavio e Biavati. Ma anche noi in effetti avevamo grandi calciatori".

E sul Bologna di oggi che valutazioni si possono fare?

"Lo vedo in tv, anche ieri sera. Alternano cose discrete ad altre meno. Poi ora in questo calcio vedi la costruzione dal basso, tanti passaggi tra il portiere e i difensori per poi rilanciare la palla in avanti. Ma allora non è meglio rilanciare subito?"

E sulla Fiorentina, da ex viola, che idea si è fatto?

"Non me l'aspettavo di vederla in quella posizione, ha anche bravi giocatori ma se non hai davanti chi la butta dentro, non è facile"

