esclusiva Garzya: "Roma, bravo Ibanez a riscattarsi. Toro, lo spirito è quello giusto"

La Roma ma anche il Torino nella chiacchierata con Luigi Garzya, ex difensore tra le altre delle due squadre. "I giallorossi hanno vinto meritatamente - ha detto a Tuttomercatoweb.com - anche se hanno rischiato pure di perdere. Mi dispiace che si sia infortunato un giocatore come Spinazzola che ha disputato un campionato straordinario. Ci sarà comunque da stare attenti al ritorno anche se il risultato ottenuto è ottimo"

Pau Lopez ieri si è riscattato...

"Io ho sempre detto che è un buon portiere e ieri ne ha dato la dimostrazione; sono contento per lui. Non so se sia gusto continuare a puntare su di lui, è chiaro che ha alternato partite buone ad altre meno. Il portiere è un ruolo delicato, ma non ne vedo taNti forti in giro prendibili. Alla fine potrebbe restare".

Da difensore che pensa di Ibanez?

Come giocatore mi è sempre piaciuto, al di là del rigore che ha causato ieri. E' stato bravo a cancellare quell'errore. Ha il senso della marcatura, stando con Gasperini ha imparato. Mi piace, è bravo, veloce ha bisogno di continuità e di giocare".

E il Torino come lo vede?

"La lotta per la salvezza è dura, tifo per i granata ma ci sarà da giocarsela fino alla fine. Nelle ultime partite c'è stato un buon spirito, peraltro la squadra non è male. Ha fatto bene a prendere un allenatore di sostanza come Nicola, è anche un trascinatore"

Sanabria ha portato i gol?

"Sì, e ha dato alternative. E' veloce e non si discute, ma anche zaza tutto osmmato ha segnato. Certo, ora se ti vuoi salvare devi vincere"