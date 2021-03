ESCLUSIVA TMW - Grant Wahl: "Da McKennie ai grandi sogni della MLS: vi racconto il soccer"

esclusiva Grant Wahl: "Da McKennie ai grandi sogni della MLS: vi racconto il soccer"

Le nuove proprietà americane, l’avvento dei big data e l’arrivo dei nuovi talenti. L’America scopre il calcio, il calcio scopre l’America: TMW racconta il soccer e la MLS.

Grant Wahl è una delle voci e dei volti del soccer nel mondo e certamente la più celebre nei confini statunitensi. Per oltre vent'anni frontman del calcio su Sports Illustrated, scrittore di successo e ora voce di un importante Podcast negli USA, insieme a Tuttomercatoweb.com analizza quello che è il rapido sviluppo e la crescita del pallone a stelle e strisce. Partendo dall'invasione americana, dai tanti talenti che stanno giocando in questi giorni nei confini Europei. "E' una storia interessante sotto molti aspetti quella dei giocatori americani in Europa -esordisce Wahl-. Sta andando avanti da tanti anni e tutto è iniziato in Germania. Pulisic, McKennie, Tyler Adams sono i primi esempi che mi vengono in mente".

Adesso anche in Italia

"McKennie ha dimostrato che anche un americano -ride-, può essere un ottimo giocatore in Italia e questo ha stupito tutti. Così la Roma ha deciso di anticipare ancora i tempi e prendere Reynolds che non gioca neppure in Nazionale. Weston è un apripista, sta facendo quel che in Germania ha fatto prima Pulisic".

Perché proprio la Bundesliga?

"Senza dubbio alcuno, è stata il miglior posto per crescere e per emergere. Prima di tutto perché i ragazzi hanno avuto modo di giocare, senza timori e con coraggio. Adesso spero che questo trend sia seguito anche dall'Italia, sebbene le limitazioni che ci sono sui tesseramenti non rendano le cose facili da voi".

E' cambiata anche la MLS

"Fino a qualche anno fa, il progetto era diverso. Hanno riportato qui Bradley, Altidore, Dempsey: hanno ripreso dei 'fari' e comprato giocatori importanti, pagando anche i cartellini. Adesso è cambiato tutto: arrivano giovani e poi la MLS ha dichiarato, senza timori ma con orgoglio, di esser diventata una 'selling league'. E questo aiuterà a sviluppare ancor più il movimento".

Vista dall'Europa: dura diventare una grandissima lega senza promozioni e retrocessioni...

"E' la genesi a essere diversa, e poi anche il Messico, per esempio, ha una struttura con i play-off per decidere il vincitore proprio come la MLS. Dovete ricordarvi che è una Lega dove le franchigie sottoscrivono un accordo di proprietà con la Lega ed è stata iniziata da proprietari che venivano dal football americano, dalla NFL. Di fatto il format è simile ma capisco la strategia iniziale: trovare investitori non è stato facile ma adesso il mondo del calcio sta crescendo esponenzialmente e spero che si consolidi a tal punto da potersi permettere promozioni e retrocessioni".

Sembra la filosofia, peraltro seguita da gran parte delle proprietà americane in Europa, della Superlega.

"Il punto è che le proprietà vogliono stabilità. Retrocessioni e promozioni non la portano. Qualificarsi o meno in Champions, avere sempre il dubbio di aver garantiti grandi introiti o meno, non aiuta a contribuire la stabilità. Questo è il punto di vista dell'investitore americano, e lo si vede in ogni disciplina, dal basket al football, dal baseball all'hockey fino al calcio. Credo che in Europa, però, una lega così chiusa non sarebbe vista positivamente ma si tratta di differenza di vedute e di cultura sportiva".