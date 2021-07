esclusiva Lo Monaco: "Milan, Giroud arma in più. Inter, Bellerin sarebbe gran colpo"

Nel corso del TMW News è intervenuto il direttore Pietro Lo Monaco con cui abbiamo analizzato vari temi a partire dall'approdo di Giroud al Milan: "Sempre stato un buon centravanti, magari un po' datato, ma ha forza e consistenza. E' una possibilità in più per il reparto avanzato. E' un colpo per completare il reparto, un'arma in più. Vlasic per sostituire Calhanoglu? E' un buon calciatore. Sto apprezzando comunque il modo di muoversi del Milan dando precedenza ai bilanci. Quanto all'Inter Bellerin sarebbe un gran bel colpo, è un esterno polivalente, può giocare a destra e sinistra e ha esperienza internazionale. Sarebbe un buon sostituto di Hakimi".

