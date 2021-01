ESCLUSIVA TMW - Materazzi: "Lazio-Roma? Prevedo un 3-3, le due squadre giocano un bel calcio d'attacco"

esclusiva Materazzi: "Lazio-Roma? Prevedo un 3-3, le due squadre giocano un bel calcio d'attacco"

Giuseppe Materazzi, ex tecnico biancoceleste, racconta le sue sensazioni sul derby della Capitale in programma domani. "Sono convinto che sarà una bella partita - dice a TMW - perchè le due squadre giocano bene. Mi viene da ipotizzare un 3-3, perchè le due formazioni esprimono un bel gioco offensivo".

Per la Lazio cosa può voler dire questa partita?

"Può dire molto perchè viene fuori da un periodo non esaltante, al di sotto aspettative. Ora le due vittorie consecutive l'hanno riportata in una posizione migliore. Dovesse vincere domani, vedremmo una Lazio ancor più pimpante, manovriera, con quella disinvoltura dei palleggiatori al limite dell'area avversaria che è una loro caratteristica".

Che cosa ha pagato la Lazio?

"Come molte squadre, ha pagato lo scotto covid e gli acciaccati: è un'annata in cui ha avuto una flessione in un momento in cui doveva trovare continuità".

Domani chi toglierebbe alla Roma?

"Toglierei Dzeko soprattutto, nel derby fa gol spesso"

Cambiando argomento, Inzaghi lo vede alla guida della Lazio anche il prossimo anno?

"E' una domanda a cui nemmeno Inzaghi saprebbe rispondere. Dipende dai risultati e dal rapporto che avrà con la proprietà"

E il mercato della Lazio? Cosa servirebbe?

"2-3 elementi per rinforzare la rosa, perchè con questa situazione perdere giocatori è la normalità. Secondo me con Caicedo confermato, in avanti stanno bene, ci vorrebbero 1-2 centrocampisti e un difensore importanti. Se si apre uno spiraglio bene, sennò giusto rimanere così".