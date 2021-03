esclusiva Mezzano: "Toro, ora la salvezza e poi un rilancio. Lo richiede lo storia granata"

Nel corso del TMW News è intervenuto Luca Mezzano, ex difensore del Torino. Con lui si è parlato dell'Under21 (è stato campione d'Europa nel 2000). "Ho visto un buon gruppo, sembra molto solido e coeso. Il ct Nicolato mi piace, è molto equilibrato. Ci sono le basi per fare una fase finale di ottimo livello. Spiace che non ci sia nessun giocatore del Toro perchè dai granata anche l'Under ha pescato molto nel tempo. Serve un rilancio anche da questo punto di vista".

Sabato c'è il derby della Mole...

"Arrivano entrambe le squadre da un momento difficile. Il Toro ha comunque una rosa che non è certo da lotta per salvarsi. La Juve è reduce dal ko col Benevento e arriverà con la concentrazione al massimo per riscattarsi. Non sono queste le gare da vincere a tutti i costi per salvarsi ma finora sono stati persi troppi punti per strada. Il Toro deve riuscire a migliorare la fase offensiva: Sanabria ha avuto un ottimo impatto, Verdi è discontinuo ma ha qualità. E considererei anche Zaza. Per il futuro mi aspetto tanto, essendo innamorato di questa maglia. Il Toro va ricostruito a tanti livelli, dal punto vista societario e poi serve puntare a rilanciarsi. Da tanti anni ci stiamo abituando a questo declino che non fa parte della gloria di questa piazza".

