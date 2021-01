esclusiva Palanca: "Gattuso ha ragione, critiche ingiuste. Vada avanti per la sua strada"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Massimo Palanca che da ex del Napoli ha detto la sua sulla squadra partenopea e sullo sfogo di Gattuso di ieri: "Sono assolutamente dalla sua parte, non è giusto che un tecnico serio e preparato come lui venga trattato così. Non si può sempre metterlo in discussione e minare il suo lavoro. Ora il Napoli deve correggere alcune questioni soprattutto a livello caratteriale. Ieri dopo un ottimo primo tempo, lasciarsi andare nel secondo non è una cosa normale. Non è questione tattica, qui subentra l'aspetto mentale del singolo giocatore. Gattuso deve andare avanti determinato per la sua strada e lavorare sulla testa dei suoi calciatori. Poi chiaramente deve ritrovare Osimhen e Mertens che ora non sono neanche al 50%".

Clicca sotto per guardare