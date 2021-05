esclusiva Rampanti: "Torino, non è scritto da nessuna parte che a Roma si debba perdere"

Rosario Rampanti, grande ex del Toro, è intervenuto nel corso del TMW News per analizzare la delicata situazione dei granata attesi domani dalla sfida con la Lazio. Basta un punto per salvarsi. "Il pari del Benevento col Crotone - dice - regala un po' di ottimismo e con la Lazio non è scritto da nessuna parte che si debba perdere. Si è visto del resto cosa ha fatto il Cagliari col Milan. Purtroppo stavolta per il Toro mi pare il ripetersi della stagione passata: beccò 7 gol in casa dell'Atalanta, poi andò a Lecce e ne prese quattro. Uguale quest'anno, le scorie ci sono state a livello psicologico. Dopo due ko è dura riprendersi. In generale quest'anno sono stati fatti errori nella campagna acquisti, valutando troppo certi giocatori e il Toro si è trovato spiazzato. Nicola? Prima della gara col Milan auspicavo un suo rinnovo del contratto. Ho l'impressione questi due ko pesanti abbiano compromesso la sua riconferma".

