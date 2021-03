esclusiva Rampulla: "Juve per il futuro inizierei a pensare più alla squadra che al singolo"

E' stata sbagliata una partita e mezzo, a Oporto sono stati commessi troppi errori e non si è giocata la gara. Poi al ritorno inizialmente non c' stata una buona Juve e dopo gol si è iniziato a spingere. Ma in queste competizioni bisogna giocare fin dal principio". L'analisi ai taccuini di Tuttomercatoweb.com è di Michelangelo Rampulla, ex portiere bianconero. L'eliminazione subìta dal Porto brucia: "In superiorità numerica ci si aspettava qualcosa in più e anche se si è giocato ad una porta serviva più capacità di concretizzare".

Ora che bilanci si possono fare?

"E' stati portato a casa un trofeo anche se i tifosi ovviamente si aspettano altro. Il bilancio va fatto a fine stagione però obiettivamente è complicato vincere lo scudetto, però serve far di tutto per accorciare sull'Inter. Non si può vincere sempre, i cicli finiscono e si può ricominciare. Dopo 9 anni a questi livelli è normale che qualcosa da rifare ci sia, è nell'ordine delle cose. Serve ripartire da qualche giovane".

Capitolo CR7: cosa fare nella prossima stagione? Ripartire da lui o no?

"Bella domanda, bisogna valutare, aspettare un mesetto e vedere innanzitutto se si può riprendere il discorso scudetto. Alla sua età è il più forte al mondo però un gruppo è formato da venti e più persone non da uno solo. C'è da recuperare Dybala che quest'anno è stata una grave perdita. CR7 va per i 37 anni e occorre pensare anche al dopo Ronaldo. Serve concentrarsi sulla squadra e non sul singolo. Anche il più forte al mondo deve esser supportato dalla squadra".

Come ha giudicato ieri sera Szczesny in occasione del gol su punizione?

"In quel caso non ti aspetti mai che la palla passi sotto la barriera. Ti preoccupi di tante altre cose ma non di quella possibilità. L'errore è della barriera che si è sfaldata, il tiro non era irresistibile però ripeto è rimasto sorpreso dal fatto che la palla sia passato sotto la barriera".

Questa Champions resta inafferrabile...

"Sono anni che non si arriva lontano, si parte sempre col discorso Champions come grande obiettivo.. Per me invece non bisogna avere questa frenesia, meglio giocare partita per partita e vedere pian piano di coltivarla. Certo, è un tabù incredibile"