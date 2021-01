esclusiva Stasera il derby di Roma, Castroman: "La Lazio è forte e spero vinca"

vedi letture

Nel 2001 è stato l'uomo derby, Lucas Castroman, che al 95' sotto la Curva Nord segnò il gol del 2-2 con un destro da fuori area. Una rete che ha fatto entrare di diritto il centrocampista argentino nella storia del club e nel cuore dei tifosi biancocelesti. Questa sera (ore 20.45, diretta Sky) Castroman si godrà da spettatore e appassionato, non neutrale, la stracittadina, che ha commentato così in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.

Oggi Lazio-Roma, che partita ti aspetti?

"Non si sa mai, i derby sono così strani e straordinari che può succedere sempre di tutto, anche cose che uno non si può immaginare. È come una finale, è una partita diversa da tutte le altre. L'unica speranza è che possa vincere la Lazio, ma non solo contro la Roma: ogni volta che la vedo mi auguro che faccia bene la squadra di Inzaghi".

Inzaghi ha detto che il derby odierno può cambiare la stagione, sei d'accordo?

"Sì, sarà determinante anche per le prossime partite. La squadra che vince un derby rimane in alto, l'altra purtroppo dopo l'eventuale sconfitta cadrà in classifica".

I tifosi ancora ricordano un tuo storico gol in un derby...

"Il gol che ho fatto è stato un regalo, sia per i tifosi ma anche per me. Segnare all'Olimpico, in un derby così speciale è stato un sogno diventato realtà: mi ha fatto diventare Lucas Castroman. A vent'anni di distanza, è una grande gioia tornare a Roma ogni volta e ritrovarmi con voi giornalisti e con i tifosi".

In Champions negli ottavi la Lazio affronterà il Bayern Monaco: sfida impossibile?

"No impossibile no. Le squadre abituate alla Champions sanno che qualsiasi partita nella competizione è una finale. Questa Lazio è così forte che non deve avere paura del Bayern, anzi, deve essere tranquilla e provare a giocare come sa, da Lazio".

Il Tucu Correa, tuo connazionale, sta avendo alti e bassi quest'anno...

"È ancora giovane e può dare molto di più rispetto a quello che ha fatto vedere finora. Capita però di attraversare periodi così, magari non è al 100% fisicamente ma sicuramente tornerà a brillare con le qualità che ha già dimostrato di avere. Non mi piace parlare troppo degli altri, ma so che è una brava persona e gli auguro il meglio. Noi argentini che siamo passati in questi 121 anni di storia della Lazio siamo sempre ricordati bene: lui è un top player, è un momento che passerà subito".