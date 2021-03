esclusiva Tancredi: "Italia, gran lavoro di Mancini. E Gigio ora ha trovato continuità"

Lunga interessante chiacchierata con Franco Tancredi, ex portiere della Roma e della Nazionale e a lungo preparatore dei portieri (anche al Real Madrid con Capello). Con lui abbiamo analizzato la vittoria degli azzurri di ieri contro l'Irlanda del Nord. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com ha detto: "Il lavoro di Mancini sta andando alla grande, va sempre migliorando. Il primo tempo è stato bello poi nel secondo c'è stata forse un po' di gestione come ha detto Mancini, ma l'importante è avere la mentalità di fare la partita e continuare a giocare bene. Sono felice per Mancini che sta facendo un gran lavoro, inorgogliendo tutti i tifosi italiani. Tra l'altro erano mesi che la Nazionale non si ritrovava quindi direi che è andato tutto bene".

Certo la ripresa è stata un po' troppo sotto tono...

"Sì, forse c'è stato un attimo di rilassamento e l'avversario è stato preso un po' sotto gamba ma il risultato non è mai stato in discussione. In ogni caso ora nelle partite di qualificazione ai Mondiali bisogna vincere e basta. Nel raggruppamento ce la giocheremo con la Svizzera che non è male. Ma ci saranno a nostra disposizione anche altri giocatori".

Locatelli ieri non ha brillato...

"E' un ragazzo giovane e deve fare tante più partite per abituarsi alla Nazionale. Giocare nel club e in azzurri è diverso. E' comunque di prospettiva e si farà certamente valere".

Pellegrini le è piaciuto?

"Sì, mi è piaciuto ha giocato in modo disciplinato. Nel secondo tempo Donnarumma ha fatto belle cose poi nessuno è stato meglio di un altro. Pellegrini più sta vicino alla porta più lo valorizzi. In Nazionale gioca a tre, nella Roma invece a volte viene messo vicino a Veretout o Diawara. Va schierato da metà campo in su: ha tiro, fiuto del gol, passaggio".

E Donnarumma?

"Gli mancava continuità di rendimento che non ti viene dall'oggi al domani: ha fatto tesoro degli errori e lo vedo sereno. Quest'anno ha trovato la continuità che deve avere un portiere di una big e della Nazionale: ti arriva un solo tiro e devi esser pronto. Questo salto c'è stato, poi le qualità tecniche le conosciamo. Quanto alla costruzione dal basso, i passaggi indietro ok ma a volte si esagera e ieri sera abbiamo anche rischiato".

Per quanto riguarda il futuro di Donnarumma e il Milan che cosa si sente di dire?

"Bisogna chiedere a Raiola. Io mi auguro resti al Milan, in Italia. E' un vanto avere un portiere così. Però poi sono in ballo dinamiche diverse e può succedere di tutto. Il Milan deve tenerlo e ripartire da lui"