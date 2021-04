ESCLUSIVA TMW - Tempestilli: "Roma con limiti caratteriali. Ora vanno inseriti dirigenti all'altezza"

esclusiva Tempestilli: "Roma con limiti caratteriali. Ora vanno inseriti dirigenti all'altezza"

Nel corso del TMW News è intervenuto Antonio Tempestilli, autentica bandiera della Roma. E con lui si è parlato del ko di ieri dei giallorossi: "E' evidente - ha detto - che questa squadra ha dei limiti caratteriali, il primo tempo era stato discreto e gestire così la ripresa, al di là degli infortuni che hanno messo in difficoltà il tecnico, non è la prima volta che accade. Già con l'Ajax il passaggio del turno è stato fortunato perchè la formazione olandese avrebbe meritato qualcosa in più. Quella giallorossa è una squadra anche giovane e qualcuno pecca di inesperienza ma è un discorso di mentalità. La proprietà sta facendo abbastanza bene ma deve pensare di inserire dirigenti all'altezza della situazione perchè coloro che hanno costruito la squadra non erano dirigenti in grado di masticare calcio, forse avevano altre competenze. Serve una struttura forte, una squadra è forte quando c'è una dirigenza forte. Ora comunque da tifoso spero nel ribaltone al ritorno, ma è dura".

