esclusiva Verza: "Milan, brutto ko. Come diceva Boniperti gli scudetti si vincono con le piccole"

Tra chi si intende di derby c'è certamente Vinicio Verza che il 17 marzo 1985 segnò per il Milan il gol del definitivo 2-2 contro l'Inter, superando Zenga. Adesso, ai taccuini di Tuttomercatoweb.com, dice sul match in programma domenica: "Innanzitutto quella con lo Spezia è stata una brutta botta. Non me l'aspettavo: ricordo sempre le parole di Boniperti che diceva che i campionati si vincono con le piccole. Certo, lo Spezia gioca molto bene ma quel ko non è un segnale positivo. Il Milan tra l'altro era in salute ma dando uno sguardo in generale non ha ancora la panchina per poter approdare alla fine senza intoppi. A questo appuntamento di domenica l'Inter arriva più fresca e determinata. Il Milan vorrà riscattarsi e poi il derby è sempre una gara a parte in cui può succedere di tutto. Peccato che sia senza pubblico, perchè la tifoseria poteva dare carica. L'Inter, ripeto, sta volando sulle ali dell'entusiasmo ma naturalmente mi auguro che vincano i rossoneri".

Quanto peserà l'impegno con la Stella Rossa?

"L'Inter ha la mente libera e pensa solo al suo traguardo. Pesa sicuramente e bisogna vedere come staranno fisicamente i giocatori del Milan e se l'organico in panchina potrà dare una mano".

Ad oggi quante sono le chance scudetto per il Milan?

"50%. Può lottare per far bene e per continuare questo percorso straordinario. Nessuno si aspettava risultati del genere: era scommessa che possiamo dire è stata vinta. Ora si pretende ancora di più, ma hanno fatto davvero tanto".

Quali saranno i duelli decisivi nel derby?

"Credo che in particolare le difese determineranno il risultato: sono le fondamenta della squadra. Davanti ci sono giocatori importanti da una parte e dall'altra. E Lukaku è inarrestabile. Sì, le difese dovranno limitare i grandi attacchi".

Ibra a Sanremo e le polemiche che si sono scatenate: che ne pensa?

"Il mondo del calcio è cambiato, è un business. Se fosse stato alla Juve molto probabilmente non ci sarebbe andato. Senza polemica dico che a mio parere il calciatore deve fare il calciatore, poi ci sono altre occasioni per partecipare ad eventi del genere. Anche perchè sono impegni che possono deconcentrare e lasciare strascichi".