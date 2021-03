esclusiva Volpecina: "Napoli in crescita. Lozano può fare la differenza anche in mezz'ora"

vedi letture

Il Napoli entra in un periodo caldissimo. Domenica la sfida col Milan, poi mercoledì il recupero con la Juve e il 21 il match con la Roma. Giuseppe Volpecina grande ex partenopeo, dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com: "Tre trasferte belle toste in una settimana che dirà tantissimo. Il vantaggio è che il Milan giocherà in Europa League, consumerà un po' di energie ed è una cosa da sfruttare. Anche se con i rossoneri resta una sfida dura. Da calciatore comunque mi sarebbe piaciuto giocarle queste tre gare, ti danno carica. Il Napoli se la può giocare alla pari con tutte e tre, oltretutto ora è in crescita e sa di non poter sbagliare, servono concentrazione e personalità".

Torna a disposizione Lozano uno dei migliori quest'anno

"E' stato il giocatore più in forma, ha dato tanto con gol e assist. Viene da un periodo di stop però se sta bene, anche in una mezz'ora può dare un grande apporto e può fare la differenza. Si stanno recuperando un po' di giocatori, l'unico rammarico è l'infortunio di Ghoulam che ora aveva anche trovato fiducia. E' un bruttissimo infortunio, c'è da aiutarlo a livello psicologico visti i due gravi stop che ha subìto".

Il periodo buio del Napoli comunque è alle spalle?

"Sì perché c'è stata una importante tregua tra allenatore e società: l'interesse di tutti è qualificarsi in Champions, è l'obiettivo comune. Anche se non c'è simpatia tra le parti bisogna lottare tutti. Il campionato a quel punto, con la conquista del quarto posto, sarebbe positivo; in caso contrario è molto negativo visto che gli altri obiettivi sono saltati. Ma ripeto, il Napoli ha le carte in regola per farcela nel gruppetto che lotta per questo traguardo".

Da ex viola, la Fiorentina si salva?

"Secondo me sì, lo dico da tifoso. Però bisogna svegliarsi. Non è una squadra da Champions però poteva fare un campionato tranquillissimo. Ha il dovere di venir fuori da questa classifica. Anche se trovandoti in quella situazione ti innervosisci. Però la Fiorentina deve rialzarsi, deve essere più concreta e cattiva. Vedo errori clamorosi, che si fanno quando non c'è tranquillità. Ora c'è il Benevento ed è uno scontro diretto: con una vittoria ti tiri quasi fuori dalla zona pericolosa, è una gara che va affrontata con grande convinzione".