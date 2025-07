Estupinan al Milan nove anni dopo il trasferimento all'Udinese. Con cui non ha mai giocato

Nella giornata di ieri Pervis Estupiñán è tornato in Italia a distanza di oltre nove anni. Già, è tornato perché forse non tutti ricordano che il terzino ecuadoriano è sbarcato per la prima volta in Italia grazie all'Udinese. Alla rete scouting della famiglia Pozzo. Ancora circola sul web una foto datata maggio 2016 che ritrae un Estupinan appena maggiorenne nella sala stampa della società friulana per la foto di rito. Fu acquistato dopo due stagioni da titolare all'LDU Quito, in Eduador. Soprattutto dopo esser stato osservato in Cile - nell'ottobre 2015 - nel corso del Mondiale Under 17. In quella competizione che vide trionfare la Nigeria (e Victor Osimhen conquistare la classifica cannonieri), l'Ecuador si spinse fino ai quarti di finale e il calciatore che sarà l'erede di Theo Hernandez al Milan destò ottime impressioni.

Era il 31 maggio 2016 quando l'LDU Quito annunciava la cessione del 50% del cartellino di Estupinan all'Udinese. Il laterale sudamericano in quella occasione firmò coi bianconeri un contratto di cinque anni, anche se poi con la maglia della squadra friulana non s'è mai visto. Già, perché da quel momento in poi per Estupinan è iniziato un lungo girovagare. Inizialmente andò al Granada, ovvero in quello che allora era un altro club della famiglia Pozzo. Poi Almeria, Maiorca e Osasuna prima del trasferimento in quel Villarreal che è stato il suo vero trampolino di lancio.

Il Brighton l'ha acquistato nell'estate 2022 per 15 milioni di sterline, ovvero grossomodo la stessa cifra che oggi spende il Milan per riportarlo in Serie A. Di lui l'ex CT dell'Ecuador Jorge Calico ha detto: "Se dovessi fare una raccomandazione, direi che Pervis è un giocatore che può coprire tutta la fascia, ma come dicevo può tranquillamente trasformarsi da quinto ad ala d'attacco a seconda del sistema di gioco prescelto, volendo anche come braccetto di sinistra. Ha un'ottima capacità di associazione con i compagni quando si accentra e una grande capacità di arrivare sul fondo".

Vedremo se Allegri coglierà questo suggerimento o se preferirà la difesa a quattro adattandolo a quel punto come terzino sinistro. Di certo si troverà di fronte un giocatore che in questi anni ha maturato grandi esperienze in giro per l'Europa, non quel 18enne che nel lontano maggio 2016 si presentò a Udine solo con un carico di grandi sogni e speranze.