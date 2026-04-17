TMW News Europa dolorosa per le italiane. E Gasperini ritrova proprio ora l’Atalanta

Nel corso del TMW News di oggi ci soffermiamo sulle italiane in Europa. La sconfitta del Bologna contro l'Aston Villa (eliminazione dall'Europa League) e l'uscita della Fiorentina dalla conference ripropongono il tema del valore del nostro calcio attuale. Ne parliamo con Rosario Rampanti con cui analizziamo anche la lotta salvezza dando uno sguardo in particolare a Cremonese-Torino. Senza dimenticare la sfida in programma domani sera tra Roma e Atalanta, con i giallorossi che in questi giorni hanno dovuto convivere con la polemica Gasperini-Ranieri.

Le parole di Italiano

"Abbiamo raggiunto i quarti di finale. Il nostro obiettivo era superare il girone e arrivare a giocarci una partita come questa - ha detto il tecnico intervenendo a Sky - cercando di riaprirla in un quarto così difficile. Penso che sia un cammino più che dignitoso, anzi secondo me siamo andati oltre le aspettative. in queste partite tutto ciò che sbagli gli altri capitalizzano. Devi avere la massima attenzione: oggi abbiamo preso un gol su fallo laterale, non te lo puoi permettere, non puoi affrontare queste squadre regalando quello che abbiamo regalato. Tra l'anno scorso e quest'anno è stato un cammino più che ottimo. Arriviamo nei quarti a giocarci partite contro questi mostri sacri e credo che il percorso sia più che positivo"

Clicca sotto per guardare il TMW News