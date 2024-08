Federico Chiesa al Liverpool, ora la Juventus va all'assalto di Jadon Sancho

vedi letture

Definita la cessione di Federico Chiesa al Liverpool per quindici milioni di euro bonus compresi, la Juventus è ora pronta a definire l'ultimo grande acquisto di questa finestra di calciomercato. Nelle prossime ore entrerà nel vivo la trattativa col Manchester United per la definizione della trattativa Sancho, calciatore che Cristiano Giuntoli vuole acquistare con la formula del prestito oneroso.

Sancho, cercato anche dal Chelsea in un eventuale scambio con Raheem Sterling, è attualmente legato ai red devils da un contratto valido fino al 30 giugno fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva.

In uscita dalla Juventus c'è ancora Filip Kostic, laterale destro che nelle scorse ore ha declinato la proposta della Fiorentina. In entrata, invece, quello di oggi è il giorno di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese arrivato a titolo definitivo dall'Atalanta per quasi sessanta milioni di euro Ieri invece è stato ufficializzato l'arrivo di Francisco Conceicao in prestito dal Porto con questo comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".