Felix Correia dal City, Rafia dal Lione, Wesley, Capellini e Ranocchia: i 5 baby convocati di Pirlo

Sarà una Juventus giovane e rivoluzionata da assenze, infortuni, positività e turn-over quella di stasera in Coppa Italia. Una Juventus dove la cantera dell'Under 23 sta iniziando a dare i propri frutti, perché sta permettendo di portare in prima squadra giocatori che abbiano già minuti tra i professionisti in prima squadra. Così è stato per Gianluca Frabotta, così è stato per Radu Dragusin e Manolo Portanova, così sarà anche per altri calciatori convocati per la gara di oggi contro il Genoa da Andrea Pirlo.

Occhi su Correira Il talento più scintillante è certamente Felix Correira, classe 2001 arrivato in estate dal Manchester City. Esterno offensivo, 5 reti e 4 assist con l'Under 23 anche se più indietro rispetto alle sue abituali latitudini, ha già realizzato il suo primo sogno. Giocare in prima squadra con Cristiano Ronaldo. Hamza Rafia, classe 2001, è un trequartista arrivato da una delle migliori cantere del mondo come quella del Lione, grande tecnica e capacità balistiche. Wesley Gasolina potrebbe presto andare a giocare in Svizzera al Sion ma intanto va a rinforzare la batteria degli esterni di Pirlo, mentre a centrocampo c'è Filippo Ranocchia, vent'anni da compiere e un talento precoce che arriva da Perugia. Difensore, all'occorrenza centrocampista, completa la batteria Riccardo Capellini, classe 2000, piedi educati e leader dell'Under 23 nonostante la giovane età.