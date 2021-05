Ferrero e il consiglio di Mihajlovic: "Prendi Stankovic". Ma la Samp andrà avanti con Ranieri

L'edizione di Bologna de La Repubblica oggi racconta un retroscena su un incontro andato in scena qualche settimana fa tra il presidente della Sampdoria Ferrero e il tecnico bolognese Mihajlovic. Un colloquio che non sarebbe però servito per provare a riportare il serbo sulla panchina blucerchiata ma piuttosto per chiedere informalmente una valutazione sulla prossima decisione da prendere per il ruolo di allenatore della Samp.

Un consiglio che Ferrero non ha fatto suo: il presidente della Samp è infatti in arrivo a Genova per chiudere l'accordo con Ranieri per la prossima stagione.