Ferrero: "Ho 70 anni, sono un uomo fortunato. Tranne quando sono stato in carcere"

"La fortuna per me non è un ingrediente fondamentale, di più. Anche in una partita di calcio, la fortuna è essenziale". A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Rai 3', il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. "Dal momento che tu pensi - prosegue - non fai niente, se tutti pensano non succede mai niente. Io sono un miracolato, un uomo fortunato. Ho 70 anni e mi rode pure il culo".

Ferrero ha poi parlato del suo passato, e nel corso del botta e risposta ha ammesso di essere stato anche in carcere: "Due volte - ha dichiarato -. Ho fatto sei mesi in carcere la prima volta, poi altri due mesi la seconda volta. Lì son stato sfigato. Io non ho fatto niente, si sono sbagliati. Entro in questo penitenziario dove c’era una rivolta in corso e mi sono buttato in mezzo. Come un cretino, ho preso solo schiaffi. Lì non sono stato fortunato".

