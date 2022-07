Fiorentina, Bajrami può arrivare in viola anche senza uno scambio con Zurkowski

Nella sua edizione odierna, La Nazione fa il punto del mercato in casa Fiorentina. Un reparto ancora da perfezionare è quello di centrocampo, che dalla scorsa stagione ha subito dei forti cambiamenti. Tra i rientranti infatti dai prestiti c’è Szymon Zurkowski, mezzala polacca che ancora non ha ben definito il proprio futuro. Come sottolinea il quotidiano fiorentino, è allo studio un possibile scambio che potrebbe riportare Zurkowski a Empoli e Nedim Bajrami a Firenze. Ad oggi pare una pista percorribile, ma restano da limare diversi dettagli economici. Ciononostante, davanti a una richiesta economica “normale” da parte del club di Corsi non è da escludere che la Fiorentina possa valutare di portare a casa Bajrami indipendentemente dall’affare con Zurkowski.