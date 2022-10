Fiorentina, Barak: "Poca concretezza in area, dobbiamo rialzarci anche in campionato"

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima della gara contro il Lecce: “C’è poca concretezza in area avversaria, dobbiamo migliorare. Si è vista la differenza nella partita contro la Lazio nella quale potevamo segnare due o tre volte, invece ci siamo complicati la vita. Dobbiamo dare continuità alla vittoria con gli Hearts per rialzarci anche in campionato”.