Fiorentina, Barone presenta Italiano: "Scelta che parte da lontano, lo seguivo già a Trapani"

Joe Barone ha presentato il nuovo allenatore Vincenzo Italiano. Queste le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Fiorentina: "Questa giornata è speciale, molto importante. Essere al Piazzale Michelangelo è per noi molto importante. Per nostra fortuna, in questa giornata così importante, posso presentare Italiano. Una scelta che parte da lontano, ho ragionato con lui di calcio già anni fa. Guardavo le partite del Trapani, ricordo una gara contro il Catania nel 2018. Ci siamo concentrati su di lui per l'uomo e per l'allenatore. L'uomo perché ha i nostri stessi valori, trasparenza e semplicità. E l'allenatore perché da tempo ci siamo trovati a valutare e a vedere il suo calcio, basato sul ritmo, sulla velocità, sulla ricerca di andare a concludere e sui giovani calciatori cresciuti sotto la sua guida. Riesce a dare importanza a tutti i componenti della rosa e tutti insieme abbiamo individuato in Vincenzo la persona giusta per far crescere la Fiorentina e far divertire i tifosi. Parlare con lui di calcio è semplice e affascinante, trasmette energia e positività. Speriamo che attorno a noi ci sarà l'affetto del popolo viola, stiamo lavorando con Lega e Federazione per l'accesso allo stadio dei tifosi che vogliamo ringraziare perché hanno accolto nel migliore dei modi il nuovo allenatore. Voglio poi dire una cosa importante: in tutto il mondo oggi, compresa l'Italia, ci sono situazione ci grande difficoltà per i lavoratori e per le famiglie. Non ultime oggi a Firenze 400 persone della Gkn si sono trovati senza lavoro e noi come Fiorentina vogliamo esprimere loro grande vicinanza, così come a tutti gli altri lavoratori in questo momento in difficoltà".

