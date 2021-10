Fiorentina, Berardi insieme a Borja Mayoral: le grandi manovre per il dopo Vlahovic

vedi letture

Secondo quanto riportato da La Nazione in vista di gennaio, in caso di cessione di Dusan Vlahovic con Manchester City e Atletico Madrid già pronte per muoversi, la Fiorentina starebbe studiando una strategia per effettuare un doppio colpo in entrata e sistemare così l'attacco di Italiano. Come sostituto del serbo, occhi su Borja Mayoral, che sta trovando poco spazio nella Roma. In più, l'idea sarebbe quella di puntare su Domenico Berardi, che fin dall'estate spera di poter approdare in viola.