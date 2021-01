Fiorentina, Borja Valero: "La classifica dice che è scontro salvezza. Vogliamo vincere"

Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, parla così a Sky Sport prima della partita in casa del Torino: "Cerchiamo equilibrio, sennò non saremmo dove siamo in classifica. Vincere in trasferta sarebbe perfetto e siamo qua per provarci".

Troppo forte parlare di scontro salvezza?

"No, è la realtà: lo dice la classifica, e quella non mente. C'è da lavorare per salvarsi prima possibile, la gente merita almeno questo".