Fiorentina-Cagliari, i convocati di Italiano: torna Castrovilli, a sorpresa c'è Kokorin

Questo l'elenco dei convocati diramato da Vincenzo Italiano in vista della partita di domani tra Fiorentina e Cagliari. Castrovilli c'è, così come Kokorin, nonostante l'allenatore viola in conferenza stampa abbia pre-annunciato la sua assenza. Ecco la lista completa.

Portieri: Rosati, Terracciano;

Difensori: Biraghi, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti;

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Torreira;

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Kokorin, Munteanu, Saponara, Vlahovic.