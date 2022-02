Fiorentina, Castrovilli: "L'Europa è un sogno che stiamo cercando di realizzare"

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Fiorentina: "L'Atalanta avrà un po' di rivalsa nei nostri confronti perché abbiamo vinto due partite contro di loro. Arriveranno con grinta e noi dovremo stare attenti e fare di tutto per centrare un risultato positivo".

Questo è uno spareggio per l'Europa?

"Secondo me non dobbiamo pensare alla classifica ma partita dopo partita guardare solo al risultato. L'Europa è un sogno che cerchiamo di realizzare".

In settimana è stato il suo compleanno, quale desiderio vuole esprimere?

"Fare gol e una bella vittoria".