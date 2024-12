Fiorentina, Christensen verso il prestito a gennaio: diversi club tedeschi sulle sue tracce

Oliver Christensen, portiere danese della Fiorentina, sembra destinato a un trasferimento in prestito nel corso della finestra di mercato invernale. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il giocatore classe 1998 è al centro di trattative concrete con diversi club stranieri, soprattutto della Bundesliga, interessati a un trasferimento in prestito con opzione di acquisto.

Il 25enne, legato alla Fiorentina fino al 2028, è determinato a trovare una nuova sfida che gli permetta di affermarsi come titolare, un ruolo che finora non è riuscito a ricoprire in pianta stabile con la maglia viola. La volontà di Christensen è chiara: diventare il numero uno nella porta di un club che possa garantirgli spazio e continuità.

Le discussioni con i club interessati sembrano essere a buon punto, e la formula del prestito con diritto di riscatto appare una soluzione ideale per tutte le parti coinvolte. Christensen è considerato un portiere di talento e prospettiva, il che ha attirato l’attenzione di squadre alla ricerca di un rinforzo affidabile tra i pali.< Anche i Viola potrebbero acconsentire alla volontà del calciatore di lasciare il club in prestito, alla ricerca di maggiore minutaggio.

