Fiorentina, Commisso è tornato dagli USA: "Stasera incontrerò la squadra. Non so quanto resto"

Arrivato di prima mattina a Firenze, il presidente viola Rocco Commisso ha parlato alla stampa presente: "Io sto bene, ora vado a dormire (ride, ndr) - riporta Firenzeviola.it -. Giornata importante? Sì. Quando sono qui volete che vada via e quando sono a casa volete che ritorni... Volevo portare qualche vaccino, ma non me l'hanno lasciato fare (ride, ndr). Quanto resto? Non lo so. Se stasera incontrerò la squadra prima della partita? Sì".