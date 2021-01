Fiorentina, Commisso è tornato in Italia. Sul tavolo Coppa Italia, stadio e sprint al mercato

La Fiorentina oggi avrà un tifoso in più al Franchi contro l'Inter in Coppa Italia: il presidente Rocco Commisso. Arrivato nelle ultime ore dagli USA, il numero uno viola resterà alcune settimane in Italia. Sul tavolo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ci sono molti problemi in sospeso. Dalla partenza del nuovo Centro Sportivo (il via libera ai lavori dovrebbe arrivare a cavallo tra fine mese e inizio febbraio), alle indicazioni che sono attese dal Ministero per capire i termini della possibile ristrutturazione del Franchi. In più c’è il mercato invernale. La Fiorentina non ha fretta, su nessun fronte. La pista Conti esiste, si attendono sviluppi. Attesi anche aggiornamenti dai rinnovi, quello di Vlahovic su tutti.