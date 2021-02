Fiorentina, Commisso: "Nuovo Franchi? Il sindaco ci dica i costi, i tempi e i benefici"

vedi letture

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, a margine dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo, il Viola Park, ha risposto a una domanda di un tifoso a proposito della possibilità che venga costruito un nuovo stadio: "La squadra non è dei politici, ma dei tifosi e di chi ci gioca. I politici devono capire che la Fiorentina è un patrimonio e che come tale deve essere trattata. Ho sempre detto che voglio restare nell'area metropolitana di Firenze e che questo stadio, prima o poi andrà fatto. Quello che voglio dal sindaco, è che dica chiaramente, non domani, ma oggi, di mettere tot soldi e coinvolgere le archistar che vuole. Io ci sto, ma devo capire i benefici che ci saranno. Qualcuno ci deve dire se le cose si faranno e in quali tempi. Poi tra un anno e mezzo scade la concessione del Franchi e lì dovremo capire cosa succederà e questa è una procedura che andrà fatta nel minor tempo possibile col Comune".