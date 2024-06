Fiorentina con Martinelli in porta, è il primo classe 2006 a giocare titolare in Serie A

Momento speciale per il giovanissimo portiere Tommaso Martinelli (18 anni), schierato titolare dal suo allenatore Vincenzo Italiano per il recupero della partita di campionato che vede la Fiorentina andare sul campo dell'Atalanta nel match che chiuderà effettivamente la stagione della Serie A.

Il classe 2006, scendendo in campo, farà registrare già di per sé un record niente male: all'età di 18 anni e 148 giorni diventerà infatti il più giovane portiere ad essere mai sceso in campo nella storia della Fiorentina da quando ci sono i tre punti (94/95). Non solo, è il primo 2006 a giocare titolare in Serie A: bruciato sul tempo Pafundi.