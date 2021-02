Fiorentina, dalla Germania: il Borussia Dortmund pensa a Dragowski per il dopo Burki

Secondo quanto riportato in Germania dal sito Fussballtransfers.com, il Borussia Dortmund starebbe seguendo con grande attenzione il portiere della Fiorentina Bart Dragowski in vista della prossima stagione come potenziale sostituto di Burki e Hitz. Il 23enne viola si sta mettendo in mostra con ottime prestazioni e avrebbe attirato le attenzioni del club tedesco pronto a un ricambio generazionale per la porta giallonera.