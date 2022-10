Fiorentina, Duncan: "Le cose non stanno andando come vogliamo, giovedì buona gara"

vedi letture

Il centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match in trasferta contro lo Spezia: "Da inizio stagione le cose non stanno andando come volevamo. Le prestazioni però stanno arrivando e già giovedì abbiamo fatto una buona gara".