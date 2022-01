Fiorentina-Genoa, i convocati di Italiano: c'è Sottil, fuori Benassi e Martinez Quarta

La Fiorentina cerca il rilancio anche in campionato dopo il pesante ko contro il Torino e il bel successo in Coppa Italia. Il tecnico viola Vincenzo Italiano ritrova Sottil, fuori invece Martinez Quarta e ancora una volta Benassi, questi i convocati per la sfida al Genoa di domani sera:

Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira.

Attaccanti: Callejon, Nico Gonzalez, Ikone, Kokorin, Piatek, Saponara, Sottil, Vlahovic.