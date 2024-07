Fiorentina, i tifosi al club: "Tanto da fare sul mercato. Promesse siano mantenute"

L'ACCVC, Associazione Centro Coordinamento Viola Club, ha diramato una nota per commentare il momento della Fiorentina soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. La squadra di Commisso in questi mesi di giugno e luglio ha visto gli arrivi di Pongracic, Colpani e Kean, a fronte di diverse partenze soprattutto a centrocampo e con la questione Nico Gonzalez che resta tutta da decifrare.

"Nel comunicato del 5 giugno 2024 diramato dall'Associazione a seguito della conferenza stampa dei Dirigenti della Fiorentina si dichiarava: "L'Associazione Centro Coordinamento Viola Club e gli oltre 150 viola club associati invitano il Presidente e i Dirigenti a lavorare per far sì che vengano mantenute le "promesse fatte". Queste potranno essere verificate soltanto in itinere ma sin da adesso diciamo che non potranno essere accettate eventuali giustificazioni al venir meno delle stesse."

Siamo al 31 luglio 2024, al giro di boa del calciomercato, a 17 giorni dall'inizio ufficiale della nuova stagione ... constatiamo che il lavoro da fare è molto, sia dal punto di vista "quantitativo" che soprattutto "qualitativo". Ci ritroveremo tra un mese, a campionato iniziato e preliminare di Conference League giocato ... per verificare se l'AMBIZIONE annunciata a suo tempo dalla Società, coinciderà con quella dei tifosi", si legge.