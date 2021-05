Fiorentina, Iachini: "Partita solida e attenta. Felice per non aver preso gol per la seconda gara di fila"

Dopo lo 0-0 messo a referto in casa del Cagliari Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Siamo venuti a Cagliari per portare a casa una partita importante contro una squadra che sta bene e che segna molto. Dovevamo fare una partita di livello una gara importante. Dovevamo fare una partita importante in una gara testa dove entrambe le squadre dovevano raggiungere l’obiettivo. Mi è piaciuta l’attenzione della squadra e la solidità che abbiamo trovato. Sono contento per la difesa che ha fatto una bella prestazione. Dovevamo fare meglio sul fronte del palleggio che non ci ha permesso di essere pericolose come nelle ultime gare. La squadra è al quinto risultato consecutivo e stiamo arrivando a meta con i presupposti che avevamo. Stiamo portando a casa la barca dopo che al mio ritorno c’era tanta paura nella squadra, nell’ambiente e nella società. Abbiamo una media punti importante e bene così. Anche il presidente Commisso era contento per la continuità e la prestazione contro una squadra importante. Siamo stati concentrati e attenti in uno scontro diretto che richiedeva attenzione. E’ un risultato importante di cui anche lui è contento anche se potevamo fare meglio sul piano tecnico. Giocando così tanto nel finale di stagione c’è stanchezza e adesso dobbiamo recuperare partite in vista della prossima gara”.