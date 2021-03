Fiorentina in vantaggio sul Parma al primo tiro: Martinez Quarta firma il gol dell'1-0 al 28'

Fiorentina in vantaggio sul Parma al minuto 28, con il primo gol in Serie A, e in viola, di Lucas Martinez Quarta. Su calcio d'angolo cross di Pulgar al centro dell'area di rigore, dove sbuca Martinez Quarta tutto solo che di testa piega le mani di Sepe e sigla l'1-0 per i suoi.