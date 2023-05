Fiorentina-Inter è anche Amrabat contro Brozovic: registi diversi, entrambi cercati dal Barça

vedi letture

Alle 21:00 Fiorentina e Inter si giocheranno la Coppa Italia in un Olimpico sold out. All'attenzione degli spettatori presenti anche un duello a centrocampo, fatto da due giocatori che di fatto si ritroveranno ad occupare la stessa posizione in campo, ma con interpretazioni diametralmente opposte del ruolo. Da una parte Marcelo Brozovic, dall'altra Sofyan Amrabat. Due registi così diversi, ma accomunati dalla passione che nutre il Barcellona per loro.

Sirene catalane in arrivo col caldo

Su entrambi i blaugrana hanno iniziato ad allacciare contatti già da mesi. Anzi, sul marocchino hanno fatto qualcosa di più, nell'ultimo giorno dello scorso mercato di gennaio. Una giornata pazza, nella quale Amrabat non si è presentato agli allenamenti. Il tentativo era di forzare l'uscita dal club, il risultato è stato oltre che la permanenza a Firenze la necessità di doversi scusare con la piazza. Per lui come per Brozovic le sirene blaugrana sembrano solo rimandate, forse più realistico (specie se dovesse tornare Messi) credere che alla fine il Barca prenderà solo uno tra i due. Ma entrambi conoscono l'importanza di serate come quella in arrivo all'Olimpico nelle rispettive traiettorie future. La sfida a distanza tra i due può determinare il futuro.