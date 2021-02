Fiorentina-Inter, provino negativo per Ribery e Caceres: i due viola neanche in panchina

Franck Ribery, a causa del problema fisico anticipato ieri da Cesare Prandelli, non sarà neanche in panchina per la sfida della Fiorentina contro l'Inter. Oltre al francese, si accomoderà in tribuna anche Martin Caceres, anche lui alle prese con dei piccoli contrattempi fisici.