Fiorentina, Italiano fa muro ma aspetta più gol. Intanto è pronto ad accogliere Barak

vedi letture

Lo 0-0 maturato ieri nel derby del Castellani, per come è venuto fuori, non è lo scenario che aveva in mente Vincenzo Italiano. E non è un caso che il tecnico della Fiorentina, pur in una conferenza stampa nella quale ha preferito fare scudo nei confronti della squadra piuttosto che puntare il dito, abbia esordito spiegando di essere più amareggiato per questo pareggio che non per la rocambolesca sconfitta patita nel novembre scorso. Bruciature a parte, la sensazione - anche solo guardandolo in faccia - è che l'allenatore non fosse totalmente soddisfatto di quanto visto e che in cuor suo attenda rinforzi dal maggior peso sotto porta.

Si avvicina Barak

L'identikit del colpo più vicino porta ad Antonin Barak, già alla seconda partita su due di campionato che salta con l'Hellas Verona. La società scaligera fa già i conti senza di lui, la Fiorentina e il suo allenatore si preparano ad accogliere il centrocampista offensivo ceco classe '94 e la sua dote, negli ultimi anni considerevole, di gol. La chiusura della trattativa con i viola è attesa entro pochi giorni, con una formula a base prestito oneroso (2 milioni di euro), con un riscatto che va sopra i 10 milioni di euro. Un'operazione, dunque, neanche troppo onerosa economicamente sul presente ma in grado di cambiare parzialmente volto alla squadra a disposizione di mister Italiano.