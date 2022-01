Fiorentina, l'Arsenal in pressing su Vlahovic ma le richieste degli agenti spaventano i Gunners

Dusan Vlahovic continua a essere sulla bocca di tutti i club più importanti d'Europa, a cominciare dall'Arsenal con Arteta che vorrebbe ripartire proprio dal serbo in vista di un futuro che potrebbe presto tornare a far rima con Champions League. Il club londinese sarebbe pronto a soddisfare le richieste della Fiorentina per il costo del cartellino e anche quelli per l'ingaggio del calciatore, ma il nodo principale è quello che riguarda le richieste degli agenti, che si sarebbero spinti fino a una richiesta da 18 milioni di euro per le commissioni del trasferimento. Una richiesta che spaventa soprattutto pensando ad eventuali nuove trattative future per eventuali rinnovi: se a poco più di 20 anni sono pronti a spingersi così in alto, cosa succederà tra 3-4 stagioni? A riportarlo è Il Corriere dello Sport.